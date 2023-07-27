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Рабінович отримав підозру в держзраді

Рабінович отримав підозру в держзраді

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому нардепу від забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Вадиму Рабіновичу про підозру у державній зраді.

Про це ДБР заявило у середу, 26 липня.

За даними правоохоронців, Рабінович розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропаганду.

ДБР стверджує, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Слідчі додають, що пропагандистська діяльність колишнього депутата допомагала керівництву росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Рабіновичу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Источник: tsn.ua

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