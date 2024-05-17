Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.05.24 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 489870 (+1410) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 7547 (+18) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 14552 (+14) од,
артилерійських систем / artillery systems – 12603 (+38) од,
РСЗВ / MLRS – 1071 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 800 (+2) од,
літаків / aircraft – 353 (+2) од,
гелікоптерів / helicopters – 326 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10073 (+45),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2200 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17104 (+56) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 2062 (+7)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua