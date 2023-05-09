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"Реальный случай." Лучшая история уголовного процесса в США

Реальный случай. Лучшая история уголовного процесса в США

В американском городе Шарлотт адвокат приобрел коробку очень дорогих и редких сигар. Затем застраховал их, в том числе и от пожара. В течение месяца адвокат курил эти сигары, после того как он докурил последнюю сигару, адвокат подал иск против страховой компании. В своем требовании адвокат заявил, что сигары были утрачены в результате серии маленьких пожаров. Страховая компания отказалась заплатить, так как причина порчи сигар была очевидной: их потребляли естественным способом. Адвокат победил.

В постановлении суда, судья согласился со страховой компанией, что требование было довольно странно, однако, судья сослался на то, что адвокат заключил договор с компанией, которая гарантировала, что сигары застрахованы, а требования выплат гарантируемыми в случае наступления страхового случая. Учитывая то, что в договоре страхования не было четкого определения пожара, суд наложил на страховую компанию обязанность заплатить требуемую сумму. Вместо того, чтобы продолжать судиться дальше и тратить огромные суммы денег, страховая компания выплатила 15 000 долларов адвокату за потерю редких сигар, утраченных при пожарах.

После того как адвокат обменял чек страховой компании на деньги, его обвинили в 24 поджогах, а счет арестовали. Ему было предъявлено обвинение в организации 24 поджогов застрахованной собственности, а его же показания и заявления по всем 24 случаям "мини-пожаров" в предыдущем процессе были использованы в суде против самого же адвоката: адвокат был обвинен в намеренном поджоге собственности страхователя и был приговорен к тюрьме на 24 месяца и штрафу в 24 000 долларов США. Эту историю признали лучшей на конкурсе среди рассказов адвокатов по уголовным процессам в США.

Джерело: @nigroll

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Темы: суд, США

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