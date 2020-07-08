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РНБО відомо, що міністр оборони часів Януковича є співробітником спецслужб РФ

РНБО відомо, що міністр оборони часів Януковича є співробітником спецслужб РФ

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив, що міністр оборони часів Януковича Саламатін є співробітником спецслужби РФ. Про це він розповів в інтерв’ю «Українській правді».

«Що таке «Укроборонпром»? Звідки він узявся? Це та компанія, яка свого часу була зроблена Російською Федерацією для повного контролю над оборонно-промисловим комплексом України. Пан Саламатін (гендиректор «Укроборонпрому», а потім міністр оборони за часів Януковича) по тій інформації, яку ми маємо – безпосередній співробітник спецслужби Російської Федерації. Коли він очолив цю інституцію, все і почалося», — сказав він.

Що стосується «Укроборонпрому» то Данілов зазначив, що в тому вигляді, в якому є сьогодні, цей монстр існувати не може.

«І що в нас таке «Укроборонпром» сьогодні? Це частина, і вона на сьогоднішній день не є домінантою в нашому оборонно-промисловому комплексі країни. Багато з’явилося приватних компаній, які займаються цими питаннями, яким монопольно «Укроборонпром» вказував на ціни», — сказав він.

Источник: sprotyv.info

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Темы: рнбо

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