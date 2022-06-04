росія викрала понад 234 тисячі дітей
росія викрадає українських дітей. Викрадення дітей — другий із шести злочинів, які росія вчиняє проти дітей України.
Понад 234 тисячі дітей.
Таку кількість юних громадян України росія примусово депортувала на свою територію та територію білорусі, а також примусово перемістила в межах тимчасово окупованих територій України.
«Угоди» Міносвіти рф з окупаційними адміністраціями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Такі протиправні «угоди» планує використовувати рф для передачі в російські сім’ї українських дітей-сиріт, незаконно депортованих з території України.
Спрощена процедура усиновлення.
Такі зміни до законодавства готує рф задля швидшого усиновлення росіянами українських дітей.
росія викрадає українських дітей у формі:
- незаконної депортації (примусове переміщення за межі України);
- примусового переміщення (примусове переміщення у межах України, зокрема тимчасово окуповані території);
- незаконного позбавлення волі.
росія грубо порушує норми:
міжнародного гуманітарного права
- норми 129, 131, 132 звичаєвого міжнародного гуманітарного права;
- статті 27, 49, 50 Женевської конвенції (ІV) про захист цивільного населення під час війни;
- статті 75 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів;
Конвенції ООН про права дитини;
Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (стаття ІІ (е))
Кримінального кодексу України
- стаття 438 (порушення законів і звичаїв ведення війни)
- стаття 442 (геноцид)
Сімейного кодексу України (стаття 238)/
росія та росіяни вчиняють міжнародні злочини, передбачені Римським статутом Міжнародного кримінального суду, і відповість за:
воєнні злочини (пункти vii, а, частина 2, стаття 8 )
- незаконна депортація або переміщення чи незаконне позбавлення волі;
- депортація або переміщення населення окупованої території або окремих його частин у межах або за межі цієї території;
геноцид (стаття 6(е))
- насильницька передача дітей із однієї групи людей в іншу;
злочини проти людяності (d, частина 1, стаття 7)
- депортація або насильницьке переміщення населення.
Керівництво Міністерства оборони України та Збройних Сил України засуджують порушення норм міжнародного права військовим і політичним керівництвом та військовослужбовцями російської федерації, а також вимагають поважати міжнародне право та припинити вчинення міжнародних злочинів.
Департамент юридичного забезпечення Міністерства оборони України #ДЮЗМОУ
#Буде_тобі_враже_як_Право_скаже #ворогу_вороже