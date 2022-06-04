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росія викрала понад 234 тисячі дітей

росія викрала понад 234 тисячі дітей

росія викрадає українських дітей. Викрадення дітей — другий із шести злочинів, які росія вчиняє проти дітей України.

Понад 234 тисячі дітей.

Таку кількість юних громадян України росія примусово депортувала на свою територію та територію білорусі, а також примусово перемістила в межах тимчасово окупованих територій України.

«Угоди» Міносвіти рф з окупаційними адміністраціями тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Такі протиправні «угоди» планує використовувати рф для передачі в російські сім’ї українських дітей-сиріт, незаконно депортованих з території України.

Спрощена процедура усиновлення.

Такі зміни до законодавства готує рф задля швидшого усиновлення росіянами українських дітей.

росія викрадає українських дітей у формі:

- незаконної депортації (примусове переміщення за межі України);

- примусового переміщення (примусове переміщення у межах України, зокрема тимчасово окуповані території);

- незаконного позбавлення волі.

росія грубо порушує норми:

міжнародного гуманітарного права

- норми 129, 131, 132 звичаєвого міжнародного гуманітарного права;

- статті 27, 49, 50 Женевської конвенції (ІV) про захист цивільного населення під час війни;

- статті 75 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів;

Конвенції ООН про права дитини;

Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (стаття ІІ (е))

Кримінального кодексу України

- стаття 438 (порушення законів і звичаїв ведення війни)

- стаття 442 (геноцид)

Сімейного кодексу України (стаття 238)/

росія та росіяни вчиняють міжнародні злочини, передбачені Римським статутом Міжнародного кримінального суду, і відповість за:

воєнні злочини (пункти vii, а, частина 2, стаття 8 )

- незаконна депортація або переміщення чи незаконне позбавлення волі;

- депортація або переміщення населення окупованої території або окремих його частин у межах або за межі цієї території;

геноцид (стаття 6(е))

- насильницька передача дітей із однієї групи людей в іншу;

злочини проти людяності (d, частина 1, стаття 7)

- депортація або насильницьке переміщення населення.

Керівництво Міністерства оборони України та Збройних Сил України засуджують порушення норм міжнародного права військовим і політичним керівництвом та військовослужбовцями російської федерації, а також вимагають поважати міжнародне право та припинити вчинення міжнародних злочинів.

Департамент юридичного забезпечення Міністерства оборони України #ДЮЗМОУ

#Буде_тобі_враже_як_Право_скаже #ворогу_вороже

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