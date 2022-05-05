Криминал
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Сегодня 10:20
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росіяни створили фільтраційні табори для маріупольців в Безімяному, які стали справжнім гетто

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Детальніше:

● Людей тримають в одній зі шкіл. Чоловікам заборонили вихід з неї без російського конвою.

● В школі почалась епідемія туберкульозу. Медичну допомогу людям росіяни не надають, вже зафіксовані перші смерті.

● Жінок, що залишилися в районах Гугліно, Мирний та Волонтерівка, росіяни грабують та ґвалтують.

● Окупанти не повертають документи людям. Видають довідку про проходження фільтраційного табору, але вона не є підставою для звільнення.

● Росіяни сказали маріупольцям, що чоловіки з фільтраційного табору 9 травня підуть парадом в Маріуполі у якості полонених українських військових.

Источник: https://t.me/spravdi/7340

Новости портала «Весь Харьков»

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