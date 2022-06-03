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росіяни викрадають чоловіків на захоплених територіях і вимагають викуп - СБУ

росіяни викрадають чоловіків на захоплених територіях і вимагають викуп - СБУ

На тимчасово захоплених територіях російські загарбники масово викрадають чоловіків і вимагають викуп за звільнення.

Як передає Укрінформ, про це СБУ повідомляє у Телеграмі.

Сума за "повернення до нормального життя" залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США. Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація, отримана з тимчасово захоплених територій.

СБУ наводить кілька звернень громадян до так званої "тимчасової військової адміністрації рф" у Мелітополі Запорізької області: "Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…"; "Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…"; "У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?".

На всі ці питання надходить приблизно однакова відповідь, що телефоном вони не вирішуються, підкреслюють в СБУ. По приїзду родичам озвучують "прайс" і починаються торги.

СБУ системно фіксує такі злочини, додали у спецслужбі.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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