Російський метанол під виглядом розчинника для фарб: у службовій недбалості підозрюються митники

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру восьми посадовим особам Харківської митниці ДФС за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що низкою пов’язаних між собою підприємств, зареєстрованих в Луганській області, протягом 2018-2019 років з рф ввезено на митну територію України в зону діяльності Харківської митниці ДФС метанол під виглядом розчинника для фарб та з неправильною класифікацією товарів згідно з УКТ ЗЕД. Вказані дії здійснювались без нарахування та сплати мита, акцизного податку та повного обсягу ПДВ.

Встановлено 163 таких випадки, що призвели до збитків державі на суму майже 42 млн гривень, на які митники «закривали очі».

Крім того, правоохоронцями встановлено, що засновниками російського підприємства–постачальника є двоє громадян України. Після початку повномасштабного вторгнення рф в березні 2022 року вказаним підприємством подана фінансова звітність в державні органи країни-агресора з нарахування та сплати податків на загальну суму понад 5 млн рублів.

Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших співробітників митниці, причетних до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в Полтаві, за оперативного супроводу ТУ ДБР, розташованого в Краматорську.

Агентство Телевидения Новости