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Російський військовий вирішив пожартувати з товариша і випадково застрелив його

Російський військовий вирішив пожартувати з товариша і випадково застрелив його

Курський гарнізонний військовий суд засудив до півтора року колонії-поселення російського військовослужбовця, який випадково вбив товариша по службі. Про це повідомляє «Комерсант» .

Його визнали винним у порушенні правил поводження зі зброєю, що спричинило необережність смерть людини. Також з нього стягнули мільйон карбованців на користь батька потерпілого.

За даними слідства, військовий зайшов до казарми з автоматом АК-74М і, вирішивши пожартувати з свого друга, направив на нього зброю. У цей момент він зачепив спусковий гачок, при цьому зброя не була поставлена ​​на запобіжник. Куля потрапила в груди товаришу по службі і зачепила сонну артерію.

Той, хто стріляв та інші військові, спробували врятувати товариша, проте той помер на місці. При цьому відомо, що конфліктів між товаришами по службі не було.

Джерело: gsminfo.com.ua

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