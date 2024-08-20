САП оскаржить виправдувальний вирок директору одного з держпідприємств у оборонній сфері

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 19 серпня 2024 року, яким директора одного з приладобудівних підприємств, що входить до Державного концерну «Укроборонпром», визнано невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України

Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що за версією слідства директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснив безпідставну оплату ТОВ «Оптимумспецдеталь» на суму понад 4 млн грн за поставку товарів військового призначення, після чого отримав від фактичного керівника «Оптимумспецдеталі» понад 2,44 млн грн неправомірної вигоди.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2410

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