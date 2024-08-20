Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:27
Просмотров: 83

САП оскаржить виправдувальний вирок директору одного з держпідприємств у оборонній сфері

САП оскаржить виправдувальний вирок директору одного з держпідприємств у оборонній сфері

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури готує апеляційну скаргу на вирок Вищого антикорупційного суду від 19 серпня 2024 року, яким директора одного з приладобудівних підприємств, що входить до Державного концерну «Укроборонпром», визнано невинуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України

Прокурор САП не погоджується з указаним рішенням суду і буде відстоювати свою позицію в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що за версією слідства директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, здійснив безпідставну оплату ТОВ «Оптимумспецдеталь» на суму понад 4 млн грн за поставку товарів військового призначення, після чого отримав від фактичного керівника «Оптимумспецдеталі» понад 2,44 млн грн неправомірної вигоди.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2410

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала ще двох колаборанток на Харківщині: серед них - «бухгалтерка», яка нараховувала зарплати окупаційній адміністрації
Сегодня 10:53    76
С начала 2024 года из-за боевых действий на территории Украины погибли три работника гуманитарных неправительственных организаций
Сегодня 10:40    70
Військова допомога Німеччини Україні не припиняється. Центр стратегічних комунікацій пояснює
Сегодня 10:14    100
На Дніпропетровщині судитимуть правоохоронця, який за хабар обіцяв повернути власнику арештований автомобіль
Сегодня 10:01    90
Дайте нам зброю, а не війська. Ось що думають українці про гарантії, які мають надати Україні партнери
Сегодня 09:51    101
СБУ та Нацполіція затримали дві групи підпалювачів, які на замовлення рф діяли на Харківщині та Черкащині
Сегодня 09:27    110
«Мертвые души» в «днр»
Сегодня 09:15    111
На временно оккупированных территориях Украины оккупанты загоняют детей в российские лагеря
Сегодня 08:51    107
ДБР повідомило про підозру посадовцю Херсонської ОДА, який закупив неякісний одяг для бійців
Сегодня 08:40    110
Командир чеченского Ахмата Апти Алаудинов требует, чтобы обороной региона от ВСУ занялись срочники
Сегодня 08:30    138
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 