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СБУ досліджує обставини підписання та ратифікації ВР у 2010 році угоди щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України

СБУ досліджує обставини підписання та ратифікації ВР у 2010 році угоди щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

Слідчі досліджують, зокрема, обставини підготовки та підписання 21 квітня 2010 року «Угоди між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року», дотримання регламенту та процедур під час її затвердження депутатами Верховної Ради.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження проводяться відповідні слідчі та процесуальні дії.

Источник: ssu.gov.ua

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