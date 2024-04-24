Бізнес
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:29
Просмотров: 162

Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто

Рада підтримала спрощення торгівлі вживаними авто

Верховна Рада ухвалила за основу підтримав законопроєкт №9083, який звільняє підприємців, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею транспортними засобами, від перереєстрації на себе вживаних автівок.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Нарешті прийнято за основу наш законопроект #9083 – удосконалення порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами суб’єктами господарювання, які поставлені на облік у Головному сервісному центрі МВС. За – 268", – написав він.

В Асоціація "Укравтопром" розповіли, що законопроєкт пропонує надати можливість суб’єктам господарювання, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею автотранспорту викуповувати і реалізовувати транспортні засоби, як товар, без постановки їх на облік в СЦ МВС та ТЦК.

"На сьогодні організації, які здійснюють торгівлю вживаними ТЗ, при викупі автомобіля з метою його подальшого перепродажу, зобов’язані обліковувати його не як товар, а як основний засіб для власного використання", – додали в асоціації.

Нагадаємо:

У серпневому дослідженні YouControl та Інституту досліджень авторинку за 2023 рік йшлося, що в Україні сегмент перепродажу вживаних авто перебуває в тіні, справжня частка угод, які здійснює автобізнес може становити до 50% від загальної кількості.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

24 квітня 1648 року 4 полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького
Сегодня 10:44    125
ВАКС конфіскував активи родичів колаборанта Балицького, щодо якого звертався ЦПК та Автомайдан
Сегодня 10:18    153
СБУ повідомила про підозру 5 бойовикам, які штурмували Мар’їнку та Вугледар
Сегодня 10:05    155
Пропаганда «поховала» в Україні польського генерала
Сегодня 09:53    176
БЕБ розслідує ухилення від сплати на понад 1 млрд грн податків онлайн-казино Cosmolot
Сегодня 09:41    149
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ексдепутат-комуніст, який коригував ракетні удари по Запоріжжю
Сегодня 09:17    143
Україна довела, що готова продовжувати боротьбу навіть в умовах обмеження ресурсів
Сегодня 09:06    159
Рада ухвалила закон про бавовник: потрібен для виробництва пороху
Сегодня 08:55    152
У ДБР повідомили, що нацгвардієць Артем Рябчук отримав вирок суду
Сегодня 08:44    169
Дорогою до навчального центру помер мобілізований
Сегодня 08:34    158
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 