СБУ і Нацполіція затримали у Києві адвоката, який організував «схему для ухилянтів»

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на Київщині. До оборудки причетний засновник відомої юридичної компанії зі столиці.

Діючи під прикриттям надання адвокатських послуг, він організував продаж фіктивних документів для уникнення призову та незаконного виїзду чоловіків за кордон.

За наявними даними, вартість таких «послуг» становила від 3 до 50 тис. американських доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості «замовлення».

Найбільшим «попитом» у фігуранта користувалися меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності.

При цьому його клієнти не проходили військово-лікарську комісію, а «документи на списання» з лав потенційних призовників забирали прямо з офісу адвоката.

Для маскування оборудки юрист укладав із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу.

Крім того фігурант пропонував ухилянтам допомогу із подальшою легалізацією після втечі за межі України. Для цього він оформлював фіктивні документи про навчання клієнтів у зарубіжних закладах вищої освіти.

Правоохоронці затримали адвоката «на гарячому» в його офісі, коли він отримав 45 тис. американських доларів від ухилянта.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявлено фіктивні документи на понад 244 тис. доларів США.

Наразі адвокату повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з ГУ Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12683

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