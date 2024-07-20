Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 111

СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту днр», який будує нові залізничні шляхи для перекидання військ рф на передову

СБУ повідомила про підозру «міністру транспорту днр», який будує нові залізничні шляхи для перекидання військ рф на передову

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського посадовця, який забезпечує логістику для окупантів на сході України.

Мова йде про ексочільника головного управління автодоріг у Нижньогородській області рф – Володимира Тужиліна.

У травні 2023 року його призначили «міністром транспорту днр» у тимчасово захопленій частині території Донеччини.

На цій «посаді» фігурант займається будівництвом нових транспортних шляхів для перекидання військ рф з Ростовської області в Україну.

Насамперед це пряма залізнична лінія, яка має проходити з території росії у напрямку Донецька.

Одночасно Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем.

За наявними даними, ворог планує використовувати цей маршрут як альтернативний шлях для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Тужиліну про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході нашої держави.

Служба безпеки встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12429

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Курортний сезон у Криму летить шкереберть ― росіяни масово скасовують тури
Сегодня 10:55    135
Бункерний пнеться в "миротворці". Хоче стати посередником між Туреччиною та Сирією
Сегодня 10:40    145
ДБР повідомило про підозру у незаконному збагачені «господарнику» одного з військових підрозділів Львівщини
Сегодня 10:26    111
В россии разворачивается дискуссия относительно готовности энергосистемы к новым вызовам
Сегодня 10:12    140
Фейк: «Зеленський готує криваву провокацію заради порятунку Байдена»
Сегодня 09:58    121
ДБР працює
Сегодня 09:32    121
СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який працював на Сальдо
Сегодня 09:07    104
Для покарання вищого керівництва рф необхідно створити Спеціальний міжнародний трибунал
Сегодня 08:56    116
Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб України
Сегодня 08:44    111
Феэсбешникам надо отчитываться, вот и придумывают фейковые теракты
Сегодня 08:33    149
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 