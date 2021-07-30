СБУ скерувала обвинувальний акт стосовно співробітника ФСБ РФ до суду

Служба безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора скерувала обвинувальний акт стосовно співробітника Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ до суду. Це відбулося відповідно до спеціального досудового розслідування.

Дана особа обвинувачується у тому, що у 2019-2020 роках він, діючи як організатор злочину за попередньою змовою з колишнім співробітником СБУ генерал-майором Валерієм Шайтановим, вчинив закінчений замах на вчинення терористичного акту. Це мало призвести до загибелі добровольця АТО Адама Осмаєва.

Нагадаємо, у квітні 2020 року СБУ провела багатоетапну спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова і зібрала вичерпну доказову базу його співпраці з російськими спецслужбами.

Наразі триває судовий розгляд обвинувального акту за обвинуваченням Шайтанова В.А. у скоєнні злочинів, передбачених 5 статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

● ч. 2 ст. 15 (замах на злочин);

● ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині);

● ч. 3 ст. 258 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

● ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Источник: ssu.gov.ua

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