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СБУ та Нацполіція затримали дві групи підпалювачів, які на замовлення рф діяли на Харківщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали дві групи підпалювачів, які на замовлення рф діяли на Харківщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали дві групи підпалювачів, які на замовлення рф діяли на Харківщині та Черкащині

СБУ та Нацполіція затримали дві групи підпалювачів, які на замовлення рф діяли на Харківщині та Черкащині

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще чотирьох агентів російської розвідки, які вчиняли підпали на об’єктах Укрзалізниці у Харківській та Черкаській областях.

Серед пріоритетних цілей ворога були релейні шафи на залізничних магістралях.

Окупанти сподівалися, що, підпаливши це обладнання, вони зірвуть перевезення зброї та боєприпасів ЗСУ на передову.

Для виконання підпалів спецслужба рф за гроші залучила місцевих жителів, які шукали «легкого заробітку» у Телеграм-каналах.

● Так, на Харківщині:

«на гарячому» затримано двох диверсантів, які вночі намагалися спалити батарейну шафу залізничного світлофора.

За даними слідства, фігуранти заздалегідь відслідкували розклад руху потягів по колії, щоб максимально заблокувати їхнє переміщення.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії диверсантів і затримали їх на спробі підпалу залізничного устаткування.

● На Черкащині:

затримано дезертира-контрактника однієї з військових частин регіону, який переховувався на території області та вчиняв підпали «на замовлення» рф.

До підривної діяльності він залучив свого знайомого – місцевого безробітного жителя.

Задокументовано як зловмисники намагалися знищити вісім релейних шаф сигнальних установок на стратегічно важливих напрямках залізничного сполучення.

Наразі правоохоронці повідомили затриманим з обох регіонів про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в у мовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській та Черкаській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12673

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