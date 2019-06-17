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СБУ виявила на Луганщині таємний трубопровід з РФ, яким постачались паливно-мастильні матеріали

СБУ виявила на Луганщині таємний трубопровід з РФ, яким постачались паливно-мастильні матеріали

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції Об’єднаних сил у межах протидії контрабанді викрили та блокували протиправне переправлення паливно-мастильних матеріалів з території РФ. Про це повідомляє прес-центр відомства.

Оперативники спецслужби встановили, що на ділянці державного кордону в районі одного із селищ Новопсковського району Луганської області прокладено незаконний підземний трубопровід для перекачки дизпалива. Трубопровід виходив на подвір’я приватного домоволодіння, звідти зловмисники транспортували продукцію на територію колишнього держпідприємства, де знаходились ємності для зберігання ПММ.

Для легалізації контрабандного товару правопорушники укладали фіктивні договори з підприємствами та реалізовували паливо фермерським господарствам в Луганській області.

За попередньою інформацією, до протиправної діяльності причетні засновники одного з товариств з обмеженою відповідальністю, яке займається реалізаціє ПММ.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили обладнання для перекачки паливно-мастильних матеріалів, цистерну ємністю двадцять чотири кубічних метри та п’ятнадцять тисяч літрів дизпалива у залишку.

За попередньою оцінкою, вартість вилученого товару та обладнання складає близько півмільйона гривень.

Незаконний трубопровід демонтовано. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального Кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття та блокування незаконних дій проводились спільно з представниками ДФС.

СБУ виявила на Луганщині таємний трубопровід з РФ, яким постачались паливно-мастильні матеріали

СБУ виявила на Луганщині таємний трубопровід з РФ, яким постачались паливно-мастильні матеріали

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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