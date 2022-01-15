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СБУ викрила і блокувала нову схему, яку хотів організувати контрабандист із санкційного списку РНБО

СБУ викрила і блокувала нову схему, яку хотів організувати контрабандист із санкційного списку РНБО

Служба безпеки України запобігла створенню потужного каналу незаконного переміщення через державний кордон з країн ЄС брендових товарів. Правоохоронці заблокували вантаж вагою 75 тонн.

Контрабандну схему організував громадянин України, який з квітня 2021 року перебуває у санкційних списках РНБОУ. Разом зі спільниками він у столичному тіньовому офісі розробив план регулярних «поставок» в Україну брендового одягу, взуття і тканин.

Зловмисники намагалися ввезти в Україну через митний пункт пропуску партії товарів з порушенням митного законодавства. У супровідних документах вони вказали недостовірні відомості щодо найменування і вартості вантажу, щоб мінімізувати митні платежі.

Задокументовано, що різниця між реальними митними зборами і тією сумою, яку вони планували сплатити, становила понад 5 млн грн.

У ході 10 обшуків, проведених в офісних, складських та житлових приміщеннях зловмисників, виявлено та вилучено:

● печатки, у тому числі підсанкційних підприємств, фінансово-господарську документацію;

● магнітні носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності;

● записи з чорновою бухгалтерією.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб. Учасникам протиправної схеми планується повідомлення про підозру.

Заходи із викриття та блокування протиправної схеми проводили співробітники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

СБУ викрила і блокувала нову схему, яку хотів організувати контрабандист із санкційного списку РНБО

СБУ викрила і блокувала нову схему, яку хотів організувати контрабандист із санкційного списку РНБО

СБУ викрила і блокувала нову схему, яку хотів організувати контрабандист із санкційного списку РНБО

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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