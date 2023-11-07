СБУ викрила колишнього заступника Міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника Міністра оборони України, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки.

Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

● ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

● ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику – колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за матеріалами Держаудитслужби і процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/SBUkr/10256

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