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СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

Служба безпеки України викрила злочинну схему у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). За наявною інформацією, керівництво установи вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке знаходилося під контролем АРМА.

Мова іде про кошти у сумі $395 тис., на які було накладено арешт судом, та передано в управління АРМА.

Співробітники СБУ встановили, що замість зберігання в АРМА, ці кошти незаконно перевели на банківський рахунок підставної особи. При чому відбулося це внаслідок злочинної змови, в яку вступило керівництво АРМА та приватні адвокати.

Кошти вивели на підставі завідомо підробленого рішення Печерського суду м. Києва.

У ході обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучено речові докази, що підтверджують факт протиправного заволодіння коштами.

Проведено тимчасові доступи та розкрито банківську таємницю щодо руху цих $395 тис. Також проведено аналіз телефонних з’єднань посадових осіб АРМА та інших причетних. В результаті підтверджено факти контактів та особистих зустрічей у періоди часу, які мають значення для кримінального провадження.

Наразі 6 особам оголошена підозра про вчинення злочину у складі організованої злочинної групи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Заходи із викриття зловмисників проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ і співробітники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

СБУ викрила масштабну корупцію в АРМА: серед підозрюваних – керівник установи та його заступник

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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