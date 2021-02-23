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СБУ викрила посадовця державної податкової служби на сприянні терористичній організації «ДНР» (ВІДЕО)

СБУ викрила посадовця державної податкової служби на сприянні терористичній організації «ДНР» (ВІДЕО)

У Києві СБ України задокументувала та заблокувала злочинну діяльність посадовця державної податкової служби, який надавав сприяння терористичній організації «ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що підполковник податкової міліції Головного оперативного управління ДФС України протягом тривалого часу несанкціоновано копіював інформацію, що обробляється в автоматизованих системах.

Зловмисник передавав кураторам:

- персональні дані працівників правоохоронних та розвідувальних органів України;

- інформацію про проведені установами закупівлі, стан виконання державного оборонного замовлення;

- іншу стратегічно важливу для держави інформацію.

Правоохоронці затримали податківця за місцем проживання після переправлення таємного документа. Затримання відбувалося згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї), ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 328 (розголошення державної таємниці) Кримінального кодексу України.

Проведено обшуки за місцем проживання, роботи та імовірних місць зберігання доказів протиправної діяльності. У ході слідчих дій вилучено технічні прилади та документи, які беззаперечно підтверджують злочинну діяльність підозрюваного.

До суду внесено клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Операція проводилась спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань та співробітниками Головного управління власної безпеки ДФС України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ викрила посадовця державної податкової служби на сприянні терористичній організації «ДНР» (ВІДЕО)

СБУ викрила посадовця державної податкової служби на сприянні терористичній організації «ДНР» (ВІДЕО)

СБУ викрила посадовця державної податкової служби на сприянні терористичній організації «ДНР» (ВІДЕО)

СБУ викрила посадовця державної податкової служби на сприянні терористичній організації «ДНР» (ВІДЕО)

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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