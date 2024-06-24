СБУ викрила розкрадання бюджетних коштів в одному з Харківських вишів на суму понад 14 млн грн

Співробітники Служби безпеки викрили мільйонні розкрадання фондів заробітної плати, до яких причетний колишній ректор одного з провідних університетів Харкова.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, колишній ректор університету організував схему розтрати бюджетних коштів освітньої установи. Для цього він залучив двох посадових осіб місцевої будівельної фірми, з якою у навчального закладу були тривалі договірні відносини.

Схема полягала у зарахуванні на вакантні посади вишу так званих «мертвих душ», які фактично не виконували своїх службових обов’язків, але їм щомісяця безпідставно нараховувалась заробітна плата та премії.

За такою схемою на посади робітників з обслуговування приміщень навчального закладу було зараховано 9 осіб, серед яких були родичі та знайомі організаторів протиправної оборудки.

Надалі директор та виконроб будівельної фірми знімали нараховані суми із зарплатних банківських карток фіктивних робітників вишу та привласнювали ці гроші.

Деякі бонуси від цієї оборудки отримували також і фіктивні працівники. Їм безпідставно нараховувався страховий стаж, адже навчальний заклад регулярно сплачував за цих «мертвих душ» обов’язкові платежі на загальнодержавне соціальне страхування.

Встановлено, що ця протиправна схема функціонувала з 2017 до 2023 року, коли один з її організаторів перебував на посаді спочатку в.о. ректора, а згодом ректора Харківського вишу.

За результатами ініційованої СБУ судово-економічної експертизи, яка проводилася фахівцями Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса», загальна сума завданої державі матеріальної шкоди становить близько 14,3 млн грн.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів трьом організаторам оборудки – колишньому ректору, а також керівнику та виконробу приватної фірми, повідомлено про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).

За такий злочин фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні заходи для притягнення до відповідальності інших службових осіб університету, які забезпечували функціонування цієї злочинної схеми.

Агентство Телевидения Новости