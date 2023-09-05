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СБУ викрила столичних лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі з ухилянтами

СБУ викрила столичних лікарів та співробітників військкомату на корупційній схемі з ухилянтами

Служба безпеки ліквідувала ще одну корупційну схему ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон, яка діяла у Києві.

За результатами багатоетапних заходів викрито завідувачку відділення одного з діагностичних медцентрів столиці та посадовицю місцевого військкомату.

За хабарі вони «допомагали» військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів про здоров’я.

Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів.

Вартість таких «послуг» становила 11 тис. доларів США з одного «пацієнта». Отримані суми фігуранти розподіляли між собою.

Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника.

У ході обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів та в їхніх авто виявлено великі суми коштів, а також телефони, печатки і документи із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів посадовцям діагностичного медцентру та військкомату, а також їхньому посереднику повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб);

▪ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

▪ ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі всі троє фігурантів перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми, зокрема керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі.

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи зі знищення корупційних оборудок під час мобілізації проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/SBUkr/9519

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