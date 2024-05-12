Про що брехав путін на «переможному» параді

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У промові на параді-2024 путін фактично оголосив «сво» прямим продовженням Другої світової війни. «Героїв сво» прирівняли до ветеранів війни з нацистською Німеччиною.

путін заявив, що «у перші роки війни СРСР бився сам на сам з нацизмом, тоді як на Гітлера працювала вся Європа». Однак Друга світова війна почалася в 1939 році, і розв’язали її разом гітлерівська Німеччина та сталінський СРСР. Як союзники.

У той час, коли Гітлер завойовував «всю Європу», Сталін постачав йому паливо, пшеницю, вугілля та метал. А в розгромленій разом Польщі Вермахт і Червона армія проводили спільні паради.

Також путін зазначив, що в росії пам’ятають про роль союзників, але вся пропаганда останніх років принижує значення Антигітлерівської коаліції, американського ленд-лізу та другого фронту.

Джерело: https://t.me/spravdi/38527

Новости портала «Весь Харьков»