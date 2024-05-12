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САП. Актуальні події 6 – 10 травня 2024 року

САП. Актуальні події 6 – 10 травня 2024 року

▶ ️Підозра:

колишньому директору Чортківського хлібокомбінату, причетному до розтрати 8,3 млн грн – https://cutt.ly/PeehXbRM

▶ ️Запобіжний захід:

● колишньому Голові Фонду державного майна України – https://cutt.ly/geehZohb

● чинному заступнику міністра, який спільно з іншими особами підозрюється у заволодінні землею на Сумщині – https://cutt.ly/peehZF6E

● народному депутату, підозрюваному у незаконному збагаченні – https://cutt.ly/ueehCwF0

● також АП ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові аграрного комітету Верховної Ради та вже колишньому міністру, підозрюваному у заволодінні землями на Сумщині – https://cutt.ly/deehXHeN

▶ ️Скеровано до суду справи:

● щодо вимагання 300 тис. доларів США ексдепутатом Тернопільської райради – https://cutt.ly/6eehLYIt

● стосовно колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів України – https://cutt.ly/JeehL0S2

● стосовно адвоката, яка підбурила до підкупу суддів апеляційного суду Сумщини – https://cutt.ly/OeehXi1h

▶ ️Цивільна конфіскація:

САП заявлено позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів на суму майже 7 млн грн, які були виявлені у начальника територіального сервісного центру регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області – https://cutt.ly/Xeej7egj

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2216

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