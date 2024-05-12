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Белая книга Роберта Амстердама. Человек-шапито

Белая книга Роберта Амстердама. Человек-шапито

Портал «Религия в Украине» начинает публиковать свое расследование об известном защитнике УПЦ Роберте Амстердаме. Расследователи решили поближе присмотреться к этому человеку и выяснить, кто он, кто его бывшие клиенты, как он ведет дела и чем они обычно заканчиваются.

До 2023 украинцы не слышали имя Роберта Амстердама, пока он не явился как защитник прав подсанкционного российско-украинского олигарха Вадима Новинского и УПЦ в единстве с московским патриархатом. Этот эксцентричный человек ворвался в информационное пространство и сразу объявил войну украинскому государству как ожесточенному нарушителю прав верующих.

До сих пор неизвестно, в каком именно статусе и какие именно юридические услуги оказывает господин Амстердам украинскому филиалу РПЦ, но то, что он делает публично, абсолютно не похоже на адвокатскую деятельность.

Более детально о «деятельности» Роберта Амстердама читайте в материале (https://sprotyv.info/rassledovaniya/bila-kniga-roberta-amsterdama-lyudina-shapito/) группы ИС.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/35780

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