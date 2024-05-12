Як агресія рф вбила російську мову в Україні

Після 24 лютого 2022 року громадян України, які підтримують статус російської мови як «другої офіційної», залишилося історично мало – 3%. Іронічно, що одним з формальних приводів «сво» був саме «захист російськомовних громадян в Україні».

Як росіяни знищують свою мову в Україні? Дивіться у новому випуску проєкту «Обережно! Фейк».

▶ ️Цей матеріал підготовлено в рамках «Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації», що впроваджується 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/38539

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