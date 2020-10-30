Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:37
Просмотров: 73

СБУ викрила у Києві одного з командирів підрозділів бойовиків терористичної організації «лнр»

СБУ викрила у Києві одного з командирів підрозділів бойовиків терористичної організації «лнр»

Служба безпеки України викрила у Києві учасника незаконних збройних формувань терористичної організації «лнр», який брав участь у бойових діях проти сил АТО.

За даними слідчих СБУ, уродженець міста Стаханов Луганської області у 2014 році приєднався до так званої «народної міліції ЛНР». Ватажки призначили його заступником командира одного з підрозділів бойовиків. Маючи вищу інженерну освіту, зловмисник виконував завдання із забезпечення ремонту бронетанкової та військової автомобільної техніки терористичних угруповань.

Прибувши на підконтрольну українській владі територію, фігурант оселився в орендованому помешканні у Києві та влаштувався на роботу в одну із комерційних структур у сфері надання телекомунікаційних послуг, використовуючи підставні документи.

Під час слідчих дій за місцем тимчасового проживання зловмисника співробітники СБУ виявили банківські картки, мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами його участі у складі незаконних збройних формувань.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України і судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ перевіряється інформація щодо можливого несанкціонованого втручання і використання фігурантом бази даних клієнтів оператора телекомунікаційних послуг.

Викриття і затримання зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оккупанты на Донбассе сочинили очередной фейк о нарушении перемирия ВСУ
Сегодня 06:44    84
Контррозвідка СБУ викрила ректора столичного вишу на організації схеми нелегального переправлення іноземців до ЄС
29.10.2020 09:46    124
Один из главарей боевиков «ДНР» рассказал, как грабили при захвате Донбасс
29.10.2020 07:30    282
СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів С-125
29.10.2020 07:03    176
Боевики «лнр» возбудили уголовное дело против бывшего предводителя террористов: подробности
28.10.2020 07:28    247
Контррозвідка СБУ затримала на Луганщині бойовика, який перебував у розшуку
27.10.2020 07:12    125
Коммунальный коллапс в ОРЛО: без воды остались более 130 тысяч людей
26.10.2020 10:12    229
СБУ блокувала використання підроблених поштових марок Укрпошти представниками так званої «ЛНР»
26.10.2020 06:42    150
Напередодні місцевих виборів на Закарпатті СБУ викрила і блокувала схему підкупу виборців
25.10.2020 10:36    140
СБУ блокувала діяльність організаторів і майже 100 учасників міжрегіонального злочинного угруповання, до якого входили колишні та діючі правоохоронці
25.10.2020 09:10    192
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 