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СБУ вилучила військові засоби ураження у Вінниці

СБУ вилучила військові засоби ураження у Вінниці

Співробітники Служби безпеки України у межах протидії незаконному обігу зброї викрили у Вінниці місце протиправного зберігання зброї та боєприпасів.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру зберігав у власному гаражі засоби ураження. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з приміщення шість гранат із запалами до них та близько п’ятисот набоїв різного калібру.

За інформацією СБУ, виявлені зброю та боєприпаси фігурант справи раніше незаконно переправив із району проведення антитерористичної операції.

Виявлені військові засоби ураження направлено на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 тривають слідчо-оперативні дії.

Заходи з блокування незаконного обігу зброї проводились під процесуальним керівництвом військової прокуратури.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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