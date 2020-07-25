СБУ встановила всіх російських найманців, причетних до загибелі українських військових під час визволення Лисичанська (ВІДЕО)

Співробітники Служби безпеки України ідентифікували та оголосили у розшук російських найманців, які 23 липня 2014 року у Лисичанську вчинили збройний напад на підрозділ українських військових.

Унаслідок ворожої атаки загинули полковник Олександр Радієвський, підполковники Павло Сніцар та Василь Спасьонов, солдат строкової служби Ігор Коцяр. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 10 інших військовослужбовців. Герої потрапили у озброєну засідку, організовану бойовиками на в’їзді до Лисичанська.

Для вивчення обставин загибелі та поранення українських військовослужбовців оперативники та слідчі СБ України опрацювали великий масив матеріалів, провели десятки експертиз, опитали багатьох свідків та потерпілих. У ході проведення комплексу слідчих та розшукових заходів, здійснених у межах розпочатого кримінального провадження, співробітники СБУ встановили персональні дані бойовиків і отримали беззаперечні докази їхньої причетності до злочину.

Задокументовано, що до складу терористичного угруповання, яке вчинило напад на військовослужбовців, входило двоє громадян РФ – мешканців міста Електрогорськ Московської області на прізвиська «Волк» і «Ведун», які належали до угруповання «Сибиряки». У групі також було троє місцевих бойовиків – жителі Лисичанська і Щастя. У червні 2014 року найманці пройшли спеціальну диверсійну підготовку на військових базах у Ростовській області РФ.

22 липня основні сили російсько-терористичних незаконних збройних формувань покинули Лисичанськ. Але терористична група, спільно з іншими найбільш радикально налаштованими бойовиками, залишилася у місті. Озброєні кулеметами, гранатометами, снайперською зброєю, прикриваючись місцевим населенням, вони підступно атакували українські підрозділи.

Сили антитерористичної операції повністю звільнили Лисичанськ від бойовиків 24 липня. Вцілілі учасники НЗФ утекли на тимчасово окуповану територію Луганської області або до країни-агресора.

21 липня 2020 року слідчі СБ України повідомили п’ятьом встановленим бойовикам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України. Їм інкримінується створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки. Їх оголошено у розшук.

Тривають заходи щодо встановлення та затримання інших осіб, причетних до загибелі у той день українських військових.

Розшукові та слідчі дії проводяться під процесуальним керівництвом прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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