СБУ заявила, что заблокировала схему работы мобильных "операторов" в ОРДЛО

По данным СБУ, незаконный бизнес организовали жители Житомира и Киева

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе операторов мобильной связи боевиков - Феникс и Лугаком. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева.

"Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом, злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров Феникс и Лугаком с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов", - объяснили в СБУ.

Изъятое оборудование (фото - ssu.gov.ua)

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации Украине как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

При обысках правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса.

Источник: liga.net

Фото: ssu.gov.ua

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