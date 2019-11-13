СБУ затримала десантника, який мав російський паспорт і воював у Сирії

СБУ заявляє про затримання завербованого ФСБ кримчанина

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Оперативники спецслужби встановили, що російські куратори планували поширити у медіапросторі фейкові матеріали про нібито низький моральний стан ЗСУ. Для цього ФСБ планувала використати українського воїна-десантника, який уже перебував у полі зору військової контррозвідки СБУ. Військовий з десантно-штурмових військ у 2018 році вступив на службу за контрактом до ЗСУ, прибувши із тимчасово анексованого країною-агресором Криму. Правоохоронці з’ясували, що чоловік після окупації отримав паспорт РФ, у 2016 році прийняв російську присягу та був відправлений до Сирії захищати “русский мир”, – йдеться в повідомленні.

В повідомленні, зазначається про те, що чекісти вирішили використати його українське походження для участі у межах спланованої на Луб’янці спеціальної операції із дискредитації військово-політичного керівництва України та бойових можливостей української армії. За задумом кураторів, після вступу до ЗСУ військовий мав дезертирувати з української армії. Його «викривальні» виступи планувалися на російських телеканалах та пропагандистських ЗМІ. Оперативники СБУ перервали операцію ФСБ і затримали дезертира при спробі перетину адміністративного кордону з Кримом.

В українській спецслужбі інформують, що під час огляду у чоловіка вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України.

Источник: espreso.tv

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