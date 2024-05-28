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СБУ затримала колишніх «антимайданівців», які працювали на фсб і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

СБУ затримала колишніх «антимайданівців», які працювали на фсб і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

Співробітники Служби безпеки України викрили агентурну групу фсб рф, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на Одещині. Серед іншого, фігуранти зливали ворогу координати об'єктів залізничної інфраструктури, удари по яких мали частково зупинити рух потягів у регіоні.

За даними слідства, «очільником» агентурної групи був одесит, інструктор з рукопашного та ножового бою, один із активістів одеського «Антимайдану». Чоловік особисто перебував на зв’язку із представниками російської спецслужби. До протиправної діяльності він залучив свого близького родича.

За завданням фсб фігуранти мали фотографувати і надсилати координати об'єктів залізничної інфраструктури Одещини.

Рашисти планували використати цю інформацію для знищення даних локацій, що мало унеможливити рух частиною колій.

Крім того, фсб залучила цих фігурантів до інформаційно-підривної діяльності проти нашої держави.

За даними слідства, «очільник» агентурної групи особисто адміністрував групу прихильників так званої «новоросії» у одній із соцмереж. Там він організував збір коштів для бойовиків терористичних організацій «л/днр».

Також фігурант створював та поширював у мережі Інтернет матеріали, що закликали до захоплення влади та зміни меж території України. Серед іншого, він робив це через ресурс novorus.info - так зване «центральне информагентство новороссии».

СБУ поетапно задокументувала розвідувально-підривну діяльність ворожих агентів і затримала їх.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили очільнику мережі про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України:

● ч. 2 ст. 110;

● ч. 1 ст. 258-3.

Його родичу підозра оголошена за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

СБУ затримала колишніх «антимайданівців», які працювали на фсб і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

СБУ затримала колишніх «антимайданівців», які працювали на фсб і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

СБУ затримала колишніх «антимайданівців», які працювали на фсб і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

СБУ затримала колишніх «антимайданівців», які працювали на фсб і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

СБУ затримала колишніх «антимайданівців», які працювали на фсб і готували атаки на залізничну інфраструктуру Одещини

Джерело: https://t.me/SBUkr/12047

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