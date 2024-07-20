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СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який працював на Сальдо

СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який працював на Сальдо

СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який працював на Сальдо

СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який працював на Сальдо

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з рф при тимчасовій окупації Херсона. Під час затримання він намагався втекти від правоохоронців: втік з будинку через «таємний» вихід і сховався у підвалі сусіднього помешкання.

Зловмисником виявився 55-річний керівник однієї з районних організацій міської «Спілки ветеранів Афганістану». Після захоплення обласного центру він добровільно запропонував рф свою допомогу у війні проти України.

Тоді він став «правою рукою» очільника «департаменту зовнішніх зв’язків та внутрішньої політики» місцевої окупаційної адміністрації рф.

Одночасно він увійшов до пулу псевдоактивістів гауляйтера Сальдо, які публічно виступали на підтримку кремля нібито від імені пересічних людей та громадських організацій.

За даними слідства, у липні 2022 року колаборант був одним з головних учасників проросійського «форуму», де він закликав «приєднати» регіон до складу рф.

У подальшому кремлівські пропагандисти подали виступ фігуранта як «спільну позицію» місцевої громади.

Після звільнення Херсона колаборант «заліг на дно», сподіваючись уникнути правосуддя.

Контррозвідники СБУ задокументували злочини фігуранта, встановили його місцезнаходження і затримали.

Ініційована Службою безпеки мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності колаборанта.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/12426

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