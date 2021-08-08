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СБУ затримала учасницю міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» у Києві

СБУ затримала учасницю міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» у Києві

Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.

За даними СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.

Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція із розшуку і затримання проводилась спільно зі Святошинським управлінням поліції у м. Києві.

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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