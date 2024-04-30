Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:39
Просмотров: 106

СБУ затримала подружжя-агентів рф, які наводили російські «Гради» на прикордоння Сумщини

СБУ затримала подружжя-агентів рф, які наводили російські «Гради» на прикордоння Сумщини

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії російських обстрілів прикордонних районів Сумщини.

У результаті спецоперації «на гарячому» затримано подружжя-агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України.

За наявними даними, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Щоб скоригувати ворожі атаки, фігуранти мали виявити місця базування українських військ та передати їх координати загарбникам.

Про цей задум агресора співробітники СБУ дізналися ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів.

Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ та затримати обох зловмисників, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційної цілі.

За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері.

Для виконання ворожого завдання зрадники на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відслідковували позиції Сил оборони.

Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на ґуґл-картах.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11807

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Малий бізнес потроху відновлюється: кількість нових фопів у 2023 більша, ніж у 2021
Сегодня 10:10    60
Число жертв среди гражданских в Украине увеличилось за март на 20%
Сегодня 09:58    69
США придбали 81 бойовий літак радянських часів у союзника рф - Kyiv Post
Сегодня 09:47    83
Лобістська кампанія, створена українцями у США
Сегодня 09:23    83
Іноземним урядам слід опрацювати превентивні заходи щодо росіян – аналогічні тим, що застосовують щодо джихадистів
Сегодня 09:12    80
98-річна жінка пройшла 10 км під обстрілами
Сегодня 09:01    100
Серед окупаційної армії росії зростає рівень дезертирства
Сегодня 08:50    100
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:44    110
Харківщина, 30 квітня
Сегодня 08:33    100
Обстріли вразливих категорій населення – цілеспрямована тактика росіян, спрямована на геноцид
Сегодня 08:28    118
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 