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Сенат США поддерживает Израиль и отвергает действия МУС против израильских чиновников

Сенат США поддерживает Израиль и отвергает действия МУС против израильских чиновников

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, що готовий видати ордер на арешт ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу, аргументував свою позицію тим, що Велика Британія не стала бомбити столицю Північної Ірландії як реакцію на теракти і замах на Маргарет Тетчер — The Times.

Конфлікт у Північній Ірландії тривав з 1960-х по 1998 рік. Ірландці намагалися вбити британську прем'єрку Маргарет Тетчер. Від вибуху бомби загинули британський депутат Ейрі Нів і лорд Маунтбеттен.

"Британці не сказали: на Фоллс-роуд, безсумнівно, можуть бути члени ІРА і прихильники республіканців, тому давайте скинемо туди 2000-фунтову бомбу, так робити не можна", — заявив Хан.

Прокурор МКС додав, що Ізраїль "має право займатися самообороною і повертати заручників, але ніхто не може скоювати воєнні злочини і злочини проти людяності".

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Сенат США готовит санкции против Международного уголовного суда (МУС) из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Предложение возглавили сенаторы Марк Раундс и Джо Манчин. Санкции предполагают запрет на операции с недвижимостью и ограничение выдачи виз сотрудникам МУС, ведущим расследования против американцев и союзников. Сенат США поддерживает Израиль и отвергает действия МУС против израильских чиновников.

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ХАМАС впервые с января обстрелял центральные районы Израиля

Террористы сообщили, что в ответ на действия Израиля в секторе Газа выпустило «большое количество ракет». По данным израильской армии, всего ХАМАС выпустил 8 ракет, некоторые из них были перехвачены системой ПРО.

Джерело: https://t.me/znua_live/150119

Новости портала «Весь Харьков»

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