Кримінал
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19.04.2023 16:20
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Слідчі повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Куп’янського району

Слідчі повідомили про підозру у колабораційній діяльності жителю Куп’янського району

Під час окупації селища Новоолександрівка чоловік добровільно погодився обійняти посаду «хозяйственного работника в подчинении начальника ТУ» у незаконно створеній окупантами «временной гражданской администрации Купянского района Харьковский области».

У приміщенні адміністративної будівлі офісу старости Новоолександрівського старостинського округу він видавав місцевим мешканцям та іншим особам довідки для отримання матеріальної допомоги та пред’явлення цих довідок на блок-постах військовим російської федерації. Формував списки осіб, які фактично проживали на території вище вказаного округу.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річному мешканцю села Шевченкове за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Агентство Телевидения Новости

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