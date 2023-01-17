Суд дозволив арештувати Януковича у справі про розстріл мітингувальників на Майдані

Суд надав дозвіл на арешт колишнього президента України Віктора Януковича у справі про розстріл мітингувальників на Майдані в Києві.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«За клопотанням слідчого ДБР, погодженого з Офісом генерального прокурора, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно колишнього президента України», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що розслідування злочинів Януковича й інших дев’ятих високопосадовців під час акцій протесту у 2014 році було завершене ще в листопаді 2021 року. Слідством встановлено, що через дії цієї організованої злочинної групи лише в зазначений період загинули 76 громадян, ще понад 800 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості

Станом на цей час запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно обраний стосовно всіх десятьох підозрюваних. Також суддя встановив стороні захисту термін для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде скерований до суду.

Як повідомлялося, раніше колишньому президенту України був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справах щодо узурпації влади, по Харківським угодам, дезертирству та інших.

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Агентство Телевидения Новости