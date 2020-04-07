Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:55
Просмотров: 65

Суд отправил харьковчанина за решетку за кражи и разбойное нападение на пенсионерку

Суд отправил харьковчанина за решетку за кражи и разбойное нападение на пенсионерку

44-летнего харьковчанина осудили за совершение кражи, разбой и похищение официального документа, совмещенного с проникновением в жилье, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича, установлено, что злоумышленник в течение 2017-2018 годов, выламывая двери металлическим ломом, проникал в жилище потерпевших и похищал технику, ювелирные изделия и другие ценные вещи. 

Общая сумма материального ущерба, причиненного злоумышленником, составляет более 70 тысяч гривен.

Кроме того, в марте 2018 осужденный совершил разбойное нападение на пожилую женщину. Считая, что в квартире никого нет, мужчина воспользовался ломом и выломал дверь. Увидев, что женщина находится дома, преступник нанес ей удар по голове металлическим ломом, после чего попытался скрыться с места преступления. 

Однако его задержали полицейские.

26 марта 2020 харьковчанина признали виновным по ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 357 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, совершенное повторно, а также нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), соединенный с проникновением в жилище и похищение официального документа).

Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 