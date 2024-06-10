Суд призначив 12 років тюрми екснардепу-«регіоналу»

Суд визнав винним і засудив до 12 років позбавлення волі колишнього народного депутата України Дмитра Святаша за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна і шахрайство на 2,2 млрд грн.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури суд визнав винним народного депутата України IV-VIII скликань. Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі в понеділок.

У повідомленні не зазначено імені екснардепа, але, як стало відомо агентству «Інтерфакс-Україна», йдеться про Святаша.

За інформацією прокуратури, колишній депутат протягом 2022 року розміщував на своїй сторінці в соцмережі “Фейсбук” дописи з наративами про відсутність збройної агресії проти України, законність окупації території, а також заклики до жителів тимчасово окупованих територій співпрацювати з ворогом.

«Протягом 2008-2014 років колишній нардеп, бувши бенефіціаром групи підприємств, організував неповернення понад $50 млн раніше отриманого кредиту», – зазначають у відомстві.

У повідомленні уточнюється, що як забезпечення можливості повернення кредитних коштів фігурант передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

«Після настання терміну повернення коштів використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з-під обтяжень», – інформують в Офісі генпрокурора.

Агентство Телевидения Новости