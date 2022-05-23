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Суд зобов’язав харківського колаборанта вивчити гімн України та пісню про Бандеру

Суд зобов’язав харківського колаборанта вивчити гімн України та пісню про Бандеру

Про таке рішення Кіровського райсуду у Кропивницькому повідомляють місцеві ЗМІ. У рішенні суд зобов’язав 19-річного харків’янина, який у соцмережі відкрито підтримував збройну агресію рф, вивчити напам’ять:

Гімн України;Розділ Конституції про територіальний устрій Пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати вірш «Любіть Україну

Прочитати:

повість «Тарас Бульба»роман «І будуть люди»

⛓Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова Кіровоградської облради Сергій Шульга.

Житель Харкова, який переїхав у Кропивницький із початком нападу росії, закликав в одному з публічних чатів у телеграмі до «руского міра». На цьому його і викрили правоохоронці. Кримінальне провадження – за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

У процесі хлопець щиро покаявся.

Вирок Кіровського районного суду наступний: «(…) визнати винним у кримінальному правопорушенні,передбаченому ч. 2 ст. 109 ККУ та призначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки без конфіскації майна, яке належить останньому на праві власності. (…) згідно з п. 6 ч. 3 ст. 76 ККУ, протягом іспитового строку покласти на ХХХ обов‘язки: вивчити напам’ять гімн України, розділ ІХ «Територіальний устрій України» Конституції України, вірш В.Сосюри «Любіть Україну», українську патріотичну пісню «Батько наш – Бандера, Україна – мати!», прочитати повість М.В.Гоголя «Тарас Бульба» та роман А.Дімарова «І будуть люди»».

Суд відбувся у березні. Вирок уже набрав чинності. Апеляції не було.

Агентство Телевидения Новости

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