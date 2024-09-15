Судитимуть військового посадовця та його спільників з київського ТЦК, які допомагали ухилянтам

● Працівники ДБР завершили розслідування щодо посадовця одного з підрозділів ЗСУ та його спільників, які організовували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

● Посадовець також обіймав керівну посаду у Київській міській військовій адміністрації. Він у змові з начальником терцентру комплектування одного з районів Києва та т.в.о. голови ВЛК цього ж району оформляв фіктивні документи про непридатність до служби. Послуга коштувала 10 тис. доларів з особи.

● Задокументовано отримання спільниками 30 тис. доларів від трьох осіб, а також виготовлення фіктивних документів на інших військовозобов’язаних.

● Фігуранти кримінального провадження підозрюються у перевищенні службових повноважень та у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

● Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4675

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