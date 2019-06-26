Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:29
Просмотров: 48

Триолан заявил о мошенниках, которые маскируются под их сотрудников и "проводят акции"

Триолан заявил о мошенниках, которые маскируются под их сотрудников и проводят акции

Один из крупнейших украинских провайдеров – Триолан – предупредил своих абонентов об участившихся случаях интернет-мошенничества: злоумышленники от имени провайдера проводят «акции», которые могут привести к заражению устройств пользователей и даже к похищению данных банковских карт пользователей. Ранее об опасности своих абонентов предупредили провайдеры Ланет и Vega.

– В сети интернет уже не впервые фиксируются случаи поддельных уведомлений о «выигрыше» и «розыгрышах», доверие к которым может привести как к поражению устройства пользователя вирусами, так и к потере личных данных (кредитных карточек, почтовых аккаунтов и т.д.), – предупреждают в Триолан. – Призываем Вас быть осторожными. Вся информация о специальных предложениях размещается на официальном веб-сайте (http://triolan.com/) или на нашей странице в Facebook и никогда не размещается в виде рекламных призывов в сомнительных приложениях к смартфонам, программах к компьютерам и на побочных веб-сайтах.

У провайдера просят абонентов не реагировать на подобные акции, если информация о розыгрыше появилась в какой-либо программе, приложении или на любом сайте, кроме официального сайта провайдера. Напомним, существуют специальные программы, определяющие провайдера, используемого абонентом - имя провайдера мошенники используют для увеличения доверия к своим "акциям".

Напомним, как мы уже писали ранее, сразу несколько крупных украинских провайдеров предупредили своих абонентов об опасности: абонентам во всплывающем окне браузера/приложении/рассылке приходило сообщение о том, что они якобы выиграли приз в конкурсе, который проводит их провайдер. В дальнейшем мошенники обманом заставляют абонента ввести данные платежной карты (номер, срок действия, CVV) или, например, оплатить доставку выигранного «приза». Также возможен вариант заражения устройств пользователя вирусом.

Аналогичные случаи мошенничества фиксировались и в прошлом году,

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Одноклассники» по ошибке заблокировали распространение ролика с обещаниями Путина, признав его спамом
24.06.2019 07:49    109
Потребление трафика в Харьковском метрополитене выросло в 13 раз
21.06.2019 18:07    293
СБУ припинила діяльність розгалуженої мережі інтернет-агітаторів, яка діяла в інтересах країни-агресора (ВІДЕО)
20.06.2019 10:05    151
Компания Facebook представила собственную криптовалюту Libra
19.06.2019 08:42    110
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. США атаковали энергосистему России. Трампа не предупредили
17.06.2019 07:04    576
Друзья Пушилина «наследили» в африканской авантюре Кремля
16.06.2019 08:27    247
"Ваш сын в полиции": под Харьковом арестовали банду
09.06.2019 08:52    279
Псевдориелторы избивали клиентов прямо в офисе агентства
08.06.2019 08:51    330
Шахрай, що привласнював квартири небіжчиків, постане перед судом в Харкові
07.06.2019 07:44    161
Украина впервые получила своего менеджера в Facebook
05.06.2019 07:57    150
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 