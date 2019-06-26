Триолан заявил о мошенниках, которые маскируются под их сотрудников и "проводят акции"

Один из крупнейших украинских провайдеров – Триолан – предупредил своих абонентов об участившихся случаях интернет-мошенничества: злоумышленники от имени провайдера проводят «акции», которые могут привести к заражению устройств пользователей и даже к похищению данных банковских карт пользователей. Ранее об опасности своих абонентов предупредили провайдеры Ланет и Vega.

– В сети интернет уже не впервые фиксируются случаи поддельных уведомлений о «выигрыше» и «розыгрышах», доверие к которым может привести как к поражению устройства пользователя вирусами, так и к потере личных данных (кредитных карточек, почтовых аккаунтов и т.д.), – предупреждают в Триолан. – Призываем Вас быть осторожными. Вся информация о специальных предложениях размещается на официальном веб-сайте (http://triolan.com/) или на нашей странице в Facebook и никогда не размещается в виде рекламных призывов в сомнительных приложениях к смартфонам, программах к компьютерам и на побочных веб-сайтах.

У провайдера просят абонентов не реагировать на подобные акции, если информация о розыгрыше появилась в какой-либо программе, приложении или на любом сайте, кроме официального сайта провайдера. Напомним, существуют специальные программы, определяющие провайдера, используемого абонентом - имя провайдера мошенники используют для увеличения доверия к своим "акциям".

Напомним, как мы уже писали ранее, сразу несколько крупных украинских провайдеров предупредили своих абонентов об опасности: абонентам во всплывающем окне браузера/приложении/рассылке приходило сообщение о том, что они якобы выиграли приз в конкурсе, который проводит их провайдер. В дальнейшем мошенники обманом заставляют абонента ввести данные платежной карты (номер, срок действия, CVV) или, например, оплатить доставку выигранного «приза». Также возможен вариант заражения устройств пользователя вирусом.

Аналогичные случаи мошенничества фиксировались и в прошлом году,

Источник: internetua.com

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