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В Днепре чиновники присвоили 25 миллионов гривен на реконструкции социальных объектов (ФОТО)

В Днепре чиновники присвоили 25 миллионов гривен на реконструкции социальных объектов (ФОТО)

Чиновники Днепровского городского совета присвоили 25 миллионов бюджетных гривен на реконструкции социальных объектов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из Департаментов Днепровской горсовета провело публичные закупки на общую сумму почти 130 миллионов гривен для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции детских садов и школ города. Организаторы противоправной схемы зарегистрировали для участия в тендере ряд подконтрольных фирм для искусственного создания конкуренции на торгах. В результате чего победителями в публичных закупках стали «партнерские» коммерсанты», – говорится в сообщении.

Проверка зафиксировала, что во время выполнения договоров подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением стоимости. Они также использовали материалы сомнительного качества.

«Сэкономленные» средства участники сделки выводили в «тень», всего злоумышленники присвоили 25 миллионов гривень бюджетных средств. «По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детсадах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей», – отметили в СБУ.

В Днепре чиновники присвоили 25 миллионов гривен на реконструкции социальных объектов (ФОТО)

Источник: golos.ua

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