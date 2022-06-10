В Харкові поліція затримала неповнолітнього за умисне вбивство

9 червня близько 22:50 до чергової частини відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що в квартирі по вулиці Кооперативна від ножового поранення помер місцевий мешканець.

За адресою виїхали керівництво ГУНП в Харківській області, керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції, представники Слобідської окружної прокуратури та співробітники патрульної поліції.

На місці події правоохоронці з’ясували, що до потерпілого 1994 року народження завітав 17-річний знайомий.

В ході спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, під час якої гість вдарив господаря ножем. Від отриманої травми чоловік помер на місці.

Нападника затримали поліцейські на місці злочину.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За скоєне порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Він затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости