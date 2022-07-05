В Харкові затримано чоловіка, який передавав представникам рф інформацію про дислокацію ЗСУ

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, який є уродженцем Грузії, через соціальну мережу спілкувався з чоловіком та просив його зібрати інформацію про місця дислокації та переміщення військової техніки і особового складу ЗСУ в межах Харкова.

Після отримання вказаної інформації підозрюваний передав її представникам країни-агресора, очікуючи на подальші вказівки від російських «ляльководів».

Завдяки проведеним слідчим діям чоловіка затримано та повідомлено про підозру.

Під час обшуку у його квартирі правоохоронці вилучили мобільні телефони, зошит із записами та 13 набоїв.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 40-річному громадянину України за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости