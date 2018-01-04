В Харькове фискалы вымогали 20 тысяч долларов у предпринимателя — ГПУ

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«Действуя группой лиц, требовали у субъекта предпринимательской деятельности за неосуществление соответствующих следственных действий в рамках данного им поручения на проведение следственных действий...», — уточнили в ГПУ.

Подозреваемых задержали при получении взятки. Досудебное расследование проводится по статье «получение неправомерной выгоды» (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Накануне силовики сообщили о задержании в Харькове ревизора-инспектора налоговой. По данным следствия, фискал требовал 250 тысяч гривен от представителя предприятия, где проводилась плановая проверка.

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