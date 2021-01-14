В Харькове суд отправил в СИЗО наркокурьера: арестованный может выйти под залог

В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 113 500 грн ранее судимому подозреваемому в хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 12 января полицейские остановили 21-летнего мужчину. Как выяснилось, при себе он имел психотропное вещество «PVP» весом около 100 граммов.

Установлено, что злоумышленник успел разложить по городу наркотические и психотропные вещества.

Правоохранители осмотрели каждый тайник и с мест обнаружения изъяли свертки с порошкообразным веществом в количестве 14 штук общим весом около 7 граммов. В настоящее время по изъятому назначены судебно-химические экспертизы.

Также был проведен обыск по месту жительства задержанного, где были найдены и изъяты электронные весы, значительное количество полимерных пакетов, изолирующих лент, необходимых для фасовки и последующего сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Мужчине сообщено о подозрении по факту хранения особо опасного психотропного вещества с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости