В Харьковской области мужчина пытался зарезать отца во время новогоднего застолья

1 января в полицию поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение больницы города Волчанска был доставлен 60-летний житель села Васильевка Волчанского района с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

Сотрудники полиции установили, что 1 января около 02:00 потерпевший вместе со своим сыном распивали алкогольные напитки. Во время застолья родственники поссорились и в ходе конфликта сын ударил отца ножом в живот. После совершенного 37-летний злоумышленник отправился спать. Утром он увидел отца без сознания и попросил соседей отвезти пострадавшего в больницу.

Следователями проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, решается вопрос избрания меры пресечения злоумышленнику.

Агентство Телевидения Новости